Coronavirus, scattano le misure di sostegno economico per famiglie e aziende

di Redazione

Anche il comune di Castelfranco Piandiscò ha deciso di emanare provvedimenti per la situazione attuale: rette nido e scuolabus non dovuti per il periodo di sospensione delle attività didattiche, Tari rimandata per le aziende





Anche il comune di Castelfranco Piandiscò si unisce a quelli che hanno deciso di adottare misure di sostegno economico a famiglie e aziende, in considerazione delle conseguenze dell'attuale situazione legata all'emergenza coronavirus.

"L'Amministrazione Comunale, a seguito dell'emanazione del decreto del 4 marzo, ha definito misure, doverose, per famiglie e attività produttive per la situazione generatasi. Nello specifico:

- Sospensione del pagamento delle rette degli asili nido pubblici per il periodo di sospensione delle attività scolastiche;

- Sospensione del pagamento del servizio scuolabus per il periodo di sospensione delle attività scolastiche;

- Spostamento della prima rata TARI per le attività produttive ad ottobre".