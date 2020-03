Coronavirus, le consigliere Pd chiedono al sindaco di sospendere il pagamento di nidi, scuolabus e servizi non usufruiti

di Redazione

L'appello delle consigliere comunali del Partito Democratico, Elsia Bertini e Francesca Neri, affinché anche Palazzo Varchi adotti le misure di sostegno economico alle famiglie





Un appello al sindaco Silvia Chiassai Martini affinché adotti misure di sostegno economico alle famiglie, in questo momento di criticità in seguito alle restrizioni decise dal Governo per arginare il contagio da Covid-19. L'appello arriva dalle consigliere del gruppo Pd, Elisa Bertini e Francesca Neri.

"Signora Sindaco Chiassai,

Le chiediamo di rispondere ad una richiesta che giunge dalle famiglie di Montevarchi, già abbastanza in difficoltà in questo periodo. Vista la sospensione dell'attività scolastica e di altre attività quale misura di contenimento della diffusione del CoronaVirus, le chiediamo di sospendere anche nel nostro Comune il pagamento dei servizi comunali per asilo nido, trasporto scolastico e centri diurni non usufruibili per tutto il periodo di inutilizzabilità".

"Non richiedere il pagamento per questi servizi in un momento come questo, oltre un criterio di giustizia, ci sembra una misura importante per aiutare tutte le famiglie coinvolte. Ci auguriamo che Lei e i Consiglieri comunali che la sostengono vogliate accogliere questa richiesta. La ringraziamo", conclude la lettera.