Coronavirus, la notizia di un caso accertato in Valdarno è falsa

di Monica Campani

Sta circolando sui gruppi di Whatsapp. La Asl Toscana sud est precisa: chi diffonde tali notizie può essere denunciato per procurato allarme





Sta circolando da ieri nei gruppi Whatsapp la notizia di un fantomatico caso accertato di coronavirus all'ospedale della Gruccia: è una bufala. La Asl Toscana sud est smentisce categoricamente la notizia. Si tratta di una informazione falsa.

"Continuano a dilagare sui social notizie false e dannose per la sicurezza collettiva. La Asl smentisce qualunque caso sospetto o accertato nelle province di Arezzo Siena e Grosseto ed invita i cittadini a considerare solo quanto viene riferito ai canali ufficiali della Ausl Toscana sud est. Chiunque diffonda notizie non verificate con l’Ufficio Stampa

dell’Azienda stessa può essere denunciato per procurato allarme".