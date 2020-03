Coronavirus, i sindaci invitano a limitare le iniziative

di Monica Campani

L'appello alle associazioni dei sindaci del Valdarno aretino





L'appello dei sindaci del Valdarno aretino per gli effetti del coronavirus.

"In questa fase, in cui si valuta quale sarà l'andamento del Co-vid 19, i Sindaci del Valdarno invitano le associazioni a limitare il numero di iniziative, con particolare riferimento agli eventi che prevedono la partecipazione in ambienti chiusi di un cospicuo numero di persone. Si tratta di un invito a titolo precauzionale poiché ad oggi le misure nazionali consentono lo svolgimento di questo tipo di iniziative nella Regione Toscana".

Per questo sono state annullate molte iniziative.