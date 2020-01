Alla Castelnuovese il successo nella sfida contro la Bucinese

di Michele Bossini

Con una doppietta di Riccardo Corsi i valdarnesi si sono imposti a Bucine per 0-2





La Castelnuovese ha vinto per 0-2 il derby in casa della Bucinese, per tre punti che permettono agli amaranto di restare nei quartieri alti della classifica di questo campionato di Promozione 2019-2020, mentre gli arancioverdi di Attili sono ultimi e in pratica già retrocessi.

Mattatore del match Riccardo Corsi, autore di entrambe le reti: al 20' del primo tempo il vantaggio direttamente su calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, attorno alla mezz'ora il raddoppio su lancio di Dati.