Uffici postali: in Toscana tornano a pieno orario 84 sportelli. In Valdarno solo quello di Mercatale

di Glenda Venturini

C'è soltanto l'ufficio postale di Mercatale, nella lista degli 84 che tra il 29 gennaio e il 15 febbraio torneranno ad aprire a pieno orario. Gli altri, come quello di Faella, Castelnuovo dei Sabbioni o Badia Agnano ad esempio, restano con l'orario ridotto





Sono 84 gli uffici postali che in Toscana torneranno ai giorni e agli orari di apertura pre-covid: tra questi, però, in Valdarno ce n'è soltanto uno, l'ufficio postale di Mercatale nel comune di Bucine. Tutti gli altri vedono invece confermato l'orario ridotto: sono poco più di cento in tutta la Toscana, e fra questi c'è ad esempio l'ufficio postale di Faella nl comune di Castelfranco Piandiscò; quello di Castelnuovo dei Sabbioni e di Meleto nel comune di Cavriglia; l'ufficio postale di Badia Agnano a Bucine.

Su questo tema si è tenuto un incontro tra l’assessore regionale Stefano Ciuoffo e il responsabile Mercato privati macro area Centro nord di Poste Italiane Giovanni Zunino, richiesto dalla Regione in seguito alle sollecitazioni di sindaci e cittadini. Alla riunione era presente anche il direttore di Anci Toscana Simone Gheri. Gli uffici postali, come noto, hanno subìto una serie di chiusure e restrizioni a causa della pandemia che, per Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna ha voluto dire 1189 uffici chiusi nel primo lockdown. Nelle quattro regioni i dipendenti di Poste impiegati negli uffici sono circa 11 mila e per ogni dipendente che risultava contagiato il protocollo sanitario prevede la sanificazione totale dei locali e la messa in quarantena preventiva dei colleghi, con inevitabili disagi per i cittadini.

“Ringrazio Poste Italiane – afferma l’assessore Stefano Ciuoffo – per aver risposto con sollecitudine alla richiesta di dialogo formulata dalla regione Toscana insieme ad Anci. Era indispensabile un chiarimento dopo aver constatato la permanenza di lunghe file fuori dagli uffici postali, verificatasi sopratutto a dicembre, a causa del divieto di attesa all’interno dei locali per evitare assembramenti. Dialogo costruttivo, che continueremo cercando ognuno di fare la propria parte per eliminare disservizi o disagi per la popolazione".

“L’emergenza sanitaria tuttora in corso e le disposizioni di sicurezza che regolamentano gli accessi alla rete di Poste Italiane, hanno comportato una parziale riorganizzazione dei servizi offerti dall’Azienda determinando, in alcuni casi, rimodulazioni orarie dei turni di apertura - ha detto Giovanni Zunino per Poste Italiane - Nell’ottica della costante vicinanza ai cittadini e alle istituzioni del territorio, Poste Italiane prosegue nel graduale e costante ripristino dell’offerta dei servizi su tutto il territorio nazionale con un progressivo ampliamento dell’operatività degli Uffici Postali in Toscana, pur nella attuale emergenza pandemica. Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a limitare al massimo gli assembramenti rivolgendosi agli Uffici Postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi".