“Ripartiamo insieme”: le proposte della Amministrazione comunale per affrontare la Fase 2. Aiuti ad attività commerciali e produttive

di Monica Campani

Tra le agevolazioni: gratuità del suolo pubblico e ampliamento degli spazi, parcheggi gratuiti per i primi 30 minuti fino alla fine dell'anno. Liberalizzazione degli orari per parrucchieri ed estetiste, esonero di due mesi per gli ambulanti del pagamento per l'occupazione del suolo pubblico





“Ripartiamo insieme” è il progetto messo in campo dall'Amministrazione comunale di San Giovanni per far fronte alle conseguenze della emergenza sanitaria ed affrontare la Fase 2 del ritorno alla ‘normalità’. Sono previste misure ed interventi rivolti ai vari ambiti della vita cittadina colpiti dalla epidemia di Covid-19.

Il progetto rivolge l'attenzione, intanto, alle attività commerciali e produttive, che costituiscono il cuore della economia cittadina, e per le quali, in una Delibera approvata dalla Giunta comunale giovedì scorso, sono stati individuati interventi importanti che saranno sottoposti alla approvazione del Consiglio comunale nel mese di giugno per tutti gli aspetti di sua competenza. Lo scopo , in sicurezza e nel rispetto delle norme, è quello di far vivere la città di più anche all’aperto, in spazi pubblici ‘allargati’ che favoriscano il distanziamento sociale, insieme ad una serie di facilitazioni, relative all’ambito della tassazione.

Gli interventi, nello specifico, prevedono: la gratuità della Tassa di occupazione del suolo pubblico per le attività commerciali - Bar, Ristoranti, Gelaterie, attività di somministrazione e ristorazione – che abbiano già tavolini o altre strutture all’aperto, o abbiano intenzione di averle, fino al 31 Dicembre 2020. L’opportunità, per le attività della ristorazione e della somministrazione, di richiedere un ampliamento del suolo pubblico occupato per attuare le misure del distanziamento sociale, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la viabilità e di incolumità pubblica in genere, senza oneri aggiuntivi a carico dei gestori fino al 31 Dicembre 2020. Saranno valutate anche le proposte di occupazione temporanea di spazi non in prossimità del proprio esercizio, per quelle attività commerciali che non hanno le condizioni di allargamento nelle immediate vicinanze. La richiesta temporanea di occupazione di suolo pubblico potrà interessare marciapiedi, aree verdi, aree per la circolazione e la sosta dei veicoli.

Per le attività di parrucchieri ed estetisti, attraverso una ordinanza sindacale firmata martedì scorso, è consentito, in linea con le disposizioni nazionali, derogare alle limitazioni orarie di apertura e chiusura e ai giorni di chiusura obbligatoria (domenica). La sosta dei veicoli negli stalli blu di piazza della Libertà viene estesa gratuitamente di 30 minuti, oltre il pagamento effettuato, per dare un tempo maggiore a chi effettua acquisti nelle attività del Centro storico, dove si possono generare code per effetto delle misure di sicurezza. Questa gratuità aggiuntiva sarà consentita dal 25 Maggio fino al 31 Dicembre 2020. Gli ambulanti del mercato sono esentati dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per i due mesi di inattività dei mercati in conseguenza della emergenza sanitaria.

Per le affissioni permanenti non è previsto il pagamento della imposta di pubblicità per i due mesi di inattività legati alla emergenza sanitaria. L'occupazione di suolo pubblico per i cantieri edili è prorogata di due mesi corrispondenti al periodo di inattività. La sospensione del pagamento di Tari, Cosap e Imposta di pubblicità relative all’anno 2020 viene ulteriormente prorogata al 30 Giugno, per le attività commerciali e produttive.

Per quanto riguarda la Tari, sia per le attività e le imprese, sia per i cittadini, sarà applicata la riduzione prevista dalla Delibera di Arera – l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente – per il periodo di inattività, del 25 per cento della quota variabile della tariffa. L’Amministrazione Comunale si riserva, nei limiti della propria autonomia regolamentare, di introdurre misure più favorevoli, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.

“Ripartiamo insieme contiene le nostre proposte per affrontare, nei diversi ambiti della vita cittadina, la Fase 2 della emergenza sanitaria, quella che dovrebbe riportare tutti noi ad una condizione di quotidiana normalità - ha dichiarato Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni Valdarno - Abbiamo cominciato prevedendo una serie di interventi rivolti alle attività commerciali che costituiscono una parte importante del nostro tessuto economico e che hanno subito notevoli danni e disagi da due mesi di forzata inattività. Lunedì hanno riaperto la gran parte dei negozi di San Giovanni Valdarno, ma le difficoltà quotidiane non sono poche, tra le norme di sicurezza e l’incertezza della ripresa. Per questo abbiamo pensato di mettere insieme una serie di misure che, unite a quelle del Decreto Rilancio del Governo e di altri enti come la Camera di Commercio, possano costituire un supporto, nei prossimi mesi, per la ripartenza di queste attività".

"Siamo partiti costituendo un Tavolo di lavoro con tutte la associazioni di categoria, per avere un quadro più chiaro delle criticità e dei problemi, che si è riunito su piattaforma da remoto lo scorso 11 Maggio. Poi con una Delibera della Giunta Comunale del 21 Maggio, abbiamo stabilito una serie di indirizzi – che mi auguro possano essere confermati e votati all’unanimità nel prossimo Consiglio Comunale – che hanno lo scopo di supportare le attività commerciali del nostro Comune, con interventi di carattere straordinario e in vigore per tutto il periodo della emergenza sanitaria. Si prevede l’annullamento, fino al 31 Dicembre 2020, della tassa di occupazione del suolo pubblico per le attività della somministrazione che hanno tavolini o altre strutture di carattere temporaneo all’aperto. Sempre per questa tipologia di attività è prevista la possibilità di allargarsi su suolo pubblico senza oneri aggiuntivi a carico del gestore, sempre fino al 31 dicembre 2020, per consentire di poter vivere di più e in sicurezza gli spazi pubblici della città, nel rispetto, naturalmente, della incolumità pubblica e della sicurezza stradale".

"E’ consentito alle attività di parrucchieri ed estetisti di gestire in autonomia l’orario di apertura e chiusura, in deroga anche ai giorni di chiusura obbligatoria, con una ordinanza sindacale che ho firmato qualche giorno fa. Nel parcheggio di piazza della Libertà, quello più vicino al Centro Storico, abbiamo deciso di estendere gratuitamente di 30 minuti – oltre il pagamento effettuato – la sosta dei veicoli, consentendo a chi viene a fare acquisti nel nostro Centro Storico di avere un tempo maggiore per fermarsi, necessario anche per le code che si creano fuori dai negozi per effetto delle misure di sicurezza. Per gli ambulanti del mercato e per le affissioni permanenti viene annullato il pagamento del suolo pubblico per i due mesi di inattività, mentre i permessi per i cantieri edili vendono prorogati di 2 mesi, e viene ulteriormente prorogata al 30 Giugno la sospensione dei pagamenti di Tari, Cosap e Imposta di Pubblicità per il 20202.

Il sindaco Vadi continua e conclude: "Sono ripresi, da questa settimana anche i mercati ambulanti. Sono stati mantenuti inalterati nella collocazione, i mercati di quartiere che si svolgono durante i giorni feriali, mentre abbiamo deciso, in accordo con le categorie degli ambulanti che sono sempre state interpellate e con le quali abbiamo sempre condiviso le scelte, di spostare, temporaneamente, il mercato del sabato in piazza Palermo, nella zona dello Stadio, perché possano essere garantite le condizioni di sicurezza e controllo degli accessi previste della normativa. Insieme alle associazioni di categoria, ci siamo presi l’impegno, tuttavia, di trovare una soluzione che possa consentire di riportare il mercato del sabato mattina in Centro Storico prima possibile. Ripartiamo insieme, che è partito con interventi rivolti alle attività commerciali, prevede anche misure importanti relative, alle famiglie, ai servizi al cittadino e alle attività educative per bambini e per ragazzi che saranno comunicate nelle prossime settimane”.