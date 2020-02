Insieme per Thalia: il quartiere Ponte alle Forche - Porcellino si mobilita

di Monica Campani

Mentre Thalia inizia a camminare con le sue gambe i cittadini continuano a raccogliere fondi per farle terminare le sezioni di riabilitazione





Nel giorno della Festa della donna il Coordinameno I Ponti in collaborazione con le scuole dell'infanzia e primaria G. Rodari organizza un pranzo di solidarietà per una piccola - grande donna: Thalia. La piccola, come è noto, affetta dalla nascita da un'emimelia tibiale alla gamba sinistra si trova tuttora in Florida dopo gli interventi, al Paley Institute di West Palm Beach, che le stanno permettendo di camminare con le proprie gambe.

La piccola insieme alla mamma dovrà restare ancora in Florida per la fisioterapia ma i costi sono ancora da coprire. (Vedi speciale) Per questo serve ancora l'aiuto di tutti.

Il pranzo che si terrà domenica 8 marzo alle 13.00 al Circolo Arci Simonti, alla Parrocchia S. Teresa Bambino Gesù e al Circolo Arci del Porcellino.

"Grazie al contributo della Regione e al sostegno di tante persone e associazioni che hanno fatto un lavoro immenso per Thalia, adesso siamo quasi arrivate alla fine di questo viaggio e i risultati sono incredibili - scrive mamma Valeria sul suo profilo Facebook -

Thalia può finalmente camminare sulle sue gambe".

L'auspicio del Coordinamento I Ponti è che siano tante le persone che prenderanno parte al pranzo di solidarietà.