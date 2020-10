Il Montevarchi torna sconfitto 2-1 da Montespaccato

di Michele Bossini

I romani hanno vinto in rimonta grazie a due reti realizzate da Gambale





La sfida fra Montespaccato e Montevarchi, che si sono affrontate per la prima volta in assoluto nella loro storia, è finita 2-1, con gli aquilotti che sono incappati nella loro prima sconfitta stagionale (molte le recriminazioni dei valdarnesi per tre reti annullate) e sono stati ripresi in vetta dal Trastevere.

La prima frazione di gioco era finita 1-1, con il vantaggio dei rossoblù firmato da Lischi dopo pochi giri di orologio e il pareggio immediato di Gambale. Al 13' della ripresa era ancora Gambale a violare la rete dei valdarnesi, che (in inferiorità numerica per l'espulsione di Ironaya nel finale) non sono riusciti a pareggiare.