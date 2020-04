"Ciclisti in bianco e nero", annullata la settima edizione

di Michele Bossini

A caratterizzare la corsa, per elite e under 23, il dovere percorrere dei tratti su strade bianche





L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha obbligato gli organizzatori ad annullare la settima edizione del trofeo "Ciclisti in bianco e nero", gara per elite e under 23 limitata a centoquaranta corridori, con partenza e arrivo a San Leolino (frazione di Bucine) e in programma il 25 aprile.

La corsa era solita snodarsi su un percorso di poco superiore ai centoquarantotto chilometri e a renderla particolare il fatto di affrontare dei tratti su strade bianche. Dopo la partenza e il passaggio da Capannole, Poggio Bagnoli e Bucine erano previsti due giri del percorso Ambra-Pietraviva-Capannole-Poggio Bagnoli-Levane-Bucine, quindi tre tornate del circuito Cennina, Le Mura, e Casariccio, a seguire rotta per Pogi e Capannole, prima di passare dalla zona di Vepri e salire verso l'abitato di San Leolino, dove era posto il traguardo.

A vincere lo scorso anno fu il colombiano August Einer Reyes Rubio della Aran Cucine, sul podio anche Simone Piccolo e Marco Murgano, entrambi del Team Maserati.