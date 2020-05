Apertura centri estivi, il servizio di Laterina Pergine 2020 è confermato

di Matteo Mazzierli

C'è tempo fino al 9 giugno per iscriversi. L'amministrazione lo ha ritenuto un servizio fondamentale in supporto delle famiglie





È realta il centro estivo 2020 a Laterina Pergine, il sindaco Simona Neri ha annunciato che nonostante le difficoltà e le misure preventive dovute all'emergenza Coronavirus, anche quest'anno i centri estivi rivolti ai bambini dai tre ai cinque anni e a quelli dai sei agli undici anni si terranno.

"Quest'anno più che mai l’Amministrazione Comunale ha reputato fondamentale la progettazione dei centri estivi in supporto alle famiglie del territorio - afferma Neri - dopo che i bimbi, in assenza dell'attività scolastica tradizionale, hanno passato interi mesi più o meno "bloccati", fisicamente, all'interno delle proprie abitazioni a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19."

"Non è stato semplice raggiungere questo obbiettivo ma l'Assessore Elisabetta Chiera non si è mai arresa tra le mille difficoltà logistiche e burocratiche - continua Neri - a seguito all’approvazione delle Linee guida per la gestione in sicurezza di questa iniziativa comunale (Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri Allegato 8 al DPCM del 17 maggio 2020) è appena stato pubblicato sul sito del Comune l'avviso per iscrizioni al Centro estivo 2020 per bambini di età compresa tra 3 e 5 anni ed al Campo estivo 2020 per bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è il 9 giugno 2020 (termine tassativo). Si consiglia di prendere visione dell’avviso completo."

Qui l'avviso completo