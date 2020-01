Abbattuta la quercia in via degli Urbini

di Monica Campani

L'albero è stato tagliato nella mattina da una ditta specializzata



Come da programma la quercia in via degli Urbini, ritenuta pericolosa per la circolazione, è stata abbattuta e fatta a pezzi nella mattina. Una ditta specializzata è intervenuta dopo che l'Amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò ha intimato ai condomini del fabbricato di procedere all'eliminazione dell'albero.

La decisione è arrivata dopo alcuni incidenti accaduti in quel tratto di strada