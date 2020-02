Terza edizione per "Reggello, una comunità che Educa": quest'anno dedicato a parole e luoghi

di Glenda Venturini

Iniziativa voluta dall'assessorato alle politiche giovanili guidato da Piero Giunti, torna per il terzo anno consecutivo la serie di incontri dedicati al mondo dell'adolescenza e destinati a famiglie ed educatori. Quest'anno con appuntamenti sia nel capoluogo che nelle frazioni





Una serie di incontri sul territorio, per confrontarsi sui temi dell'educazione e del rapporto con gli adolescenti: è la terza edizione del corso "Reggello, una comunità che educa", organizzato dall'Amministrazione comunale con l'assessorato alle Politiche giovanili. "Anche quest'anno - ha spiegato l'assessore Piero Giunti - ho organizzato una serie di iniziative rivolte ai soggetti formativi, e quindi genitori, insegnanti, catechisti e capogruppo, allenatori sportivi e così via, sul tema degli adolescenti".

Quest'anno il tema avrà come titolo: "Parole e luoghi educanti" e, a differenza degli scorsi anni, sarà strutturato sul territorio nelle varie frazioni del Comune di Reggello. Dal 24 febbraio il via: prima con due inconti pubblici, poi con quattro laboratori esperenziali.

Il calendario dei relatori e le date degli incontri.

Primo incontro pubblico:

Lunedì 24 febbraio, ore 21.00, al Nuovo Centro Pastorale di Matassino

Relatore: don Luigi Verdi, Responsabile della Comunità di Romena.

Titolo: Riscoprire le relazioni educanti nelle comunità di oggi.

Secondo incontro pubblico:

Lunedì 2 marzo, ore 21.00, alla Biblioteca Comunale a Cascia

Relatore: Prof. Franco Vaccari, Presidente e Fondatore di Rondine Cittadella della Pace.

Titolo: Luoghi e Parole che educano tra virtuale e reale.

Seguiranno quattro incontri itineranti sul territorio del Comune di Reggello al fine di raggiungere e coinvolgere il maggiore numero di soggetti formatori interessati al progetto.

- Tosi (c/o Sala dei Combattenti) Lunedì 9 Marzo ore 21.00

- Leccio (c/o Circolo ARCI) Giovedì 19 Marzo ore 21.00

- Vaggio (c/o Circolo ARCI) Giovedì 26 Marzo ore 21.00

- Reggello (c/o Biblioteca Comunale) Lunedì 30 Marzo ore 21.00

Durante gli incontri saranno fatte attività per approfondire e conoscere i luoghi virtuali e fisici abitati dagli adolescenti di oggi, anche attraverso la visione di spezzoni di film, di reality/serie TV o l’ascolto di canzoni. Saranno utilizzate, dunque, tecniche proprie della psicologia gestaltica e della pedagogia clinica per stimolare al confronto, al dialogo e alla condivisione. Gli incontri saranno organizzati e guidati da Caterian Falugiani, Psicologa e Psicoterapeuta; e da Giuseppina Pascucci, Pedagogista Clinico.