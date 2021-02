Misericordie del Valdarno, attivato un canale Telegram

di Matteo Mazzierli

Un ulteriore servizio delle Misericordie del Valdarno per dare informazioni ai cittadini





Linea diretta con i cittadini in modo facile e veloce: è attivo il canale Telegram delle Misericordie del Valdarno, il servizio di messaggistica istantaneo si aggiunge così agli altri canali già in uso per le comunicazioni ufficiali.

Il canale Telegram verrà utilizzato per fornire informazioni utili ai cittadini con notizie di interesse pubblico riguardanti le Misericordie del Valdarno. Ogni volta che verrà pubblicato un aggiornamento l'utente riceverà una notifica.

L'accesso al servizio avviene attraverso l'app di Telegram, la pagina è rintracciabile al link: https://t.me/misericordiedelvaldarno