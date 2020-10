La Bruschi Basket San Giovanni batte la Nico Basket

di Michele Bossini

Succeso fra le mura amiche per le sangiovannesi, che hanno prevalso 74-61



Foto di Giacomo Focardi dalla pagina facebook della polisportiva "Galli"

La Bruschi Basket Galli San Giovanni si è imposta sulla Nico Basket 74-61, centrando il successo fra le mura amiche del Palagalli.

Dopo tre quarti equilibrati, 21-20, 34-35, 51-51 i parziali, nella quarta frazione la spallata vincente delle sangiovannesi, che dopo essersi portate sul 69-61 a tre minuti dal termine, hanno chiuso 74-61 e, forti di quattro punti in in classifica, si preparano ora ad affontare nel prossimo turno (domenica 25 ottobre alle 18) il La Spezia in trasferta.