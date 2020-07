Campionati dilettantistici, le iscrizioni al via da venerdì 24 luglio

di Michele Bossini

L'iscrizione telematica ai tornei dall'Eccellenza alla Terza categoria può essere fatta a partire da venerdì prossimo





Il Comitato regionale ha reso note le date entro le quali devono essere effettuate le iscrizioni ai prossimi campionati dall'Eccellenza alla Terza categoria.

Per tutti il via alle iscrizioni con la procedura telematica venerdì 24 luglio, con termini diversi a seconda dei campionati: entro il 31 luglio per l'Eccellenza e Promozione, le squadre di Prima e Seconda categoria avranno tempo invece fino al 15 agosto, mentre il 5 settembre sarà l'ultimo giorno utile per quelle di Terza categoria.

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda telematica il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione, passaggio necessario per perfezionare l'iscrizione, in vista della composizione dei gironi e del processo che porterà poi alla stesura dei calendari.