Annullata la "Ruota d'oro" targata 2020

di Michele Bossini

La gara, di grande prestigio internazionale, tornerà nel 2021





Annullata causa pandemia l'edizione 2020, e sarebbe stata la cinquantunesima, della "Ruota D’Oro-Gran Premio Festa del Perdono", la gara internazionale per elite e under 23 che era uno dei piattiforti delle feste del Perdono di Terranuova e prevista per martedì 29 settembre.

Per il mondo del ciclismo si tratta di una dolorosa perdita, seppur dettata da cause di forza maggiore, in quanto quella di Terranuova era una classica di assoluto prestigio e permetteva di vedere all'opera, assieme ai più forti giovani italiani in circolazione, anche squadre provenienti dall'estero sempre decise a ben figurare.