Alessandro Bega è un nuovo calciatore del Terranuova Traiana

di Michele Bossini

Un altro rinforzo importante a disposizione di mister Becattini





Il Terranuova Traiana si rinforza tesserando Alessandro Bega, giocatore classe 1994 cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Sangiovannese giocando come centrocampista e diventando con il tempo difensore centrale. Dopo una parentesi di un anno e mezzo a Prato, ha debuttato in prima squadra con la Sangiovannese nel gennaio 2013 nel campionato di Eccellenza, salendo con il Marzocco in serie D nella stagione 2014-2015 dove colleziona 31 presenze e 2 gol.

Dopo avere vestito la maglia azzurra, Bega ha giocato in Eccellenza prima con la Bucinese (due stagioni) poi con il Valdarno Football Club (tre stagioni), per 125 presenze impreziosite da 32 reti adesso è pronto per vivere questa avventura in biancorosso.