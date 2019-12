Ultima del 2019 contro le prime della classe per le valdarnesi di Eccellenza

di Michele Bossini

Il girone di ritorno per le squadre del comprensorio si apre con partite più che difficili





Ultima del 2019 contro la prime della classe per le valdarnesi di Eccellenza, che alle prese con una situazione di classifica difficile dovranno scendere in campo in quella che è la prima giornata di ritorno, senza timori reverenziali e vendere cara la pelle.

La capolista imbattuta in trasferta Porta Romana sarà ospite del Terranuova Traiana, squadra che sta vivendo un momento difficile (ultima vittoria il 10 novembre e da allora sol due punti) e che darà fondo a tutte le sue energie per un successo che sarebbe prezioso oltre che per la classifica anche per il morale.

Una Rignanese fanalino di coda e simile a una bara che sta andando alla deriva ospita il Badesse seconda forza del torneo pronto a mangiarsi in un solo boccone i valdarnesi, che sono quelli che hanno meno da perdere.

Partita in casa della Lastrigiana terza in classifica per il Valdarno Football Club che, reduce da due vittorie nelle ultime tre gare, cercherà di migliorare il suo scorer ai danni di un avversario che, rispetto ai risultati conseguiti in trasferta, in casa ha sofferto di qualche amnesia.