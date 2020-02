La Lastrigiana e la Futsal Sangiovannese si spartiscono la posta

di Michele Bossini

La gara di Lastra a Signa è finita sul 4-4, la vittoria per azzurri sfuma nel finale





La Futsal Sangiovannese torna dalla trasferta da Lastra a Signa con un punto da non disprezzare, ma con il rammarico di avere incassato il gol del 4-4 finale sui titoli di coda. A livello di classifica i valdarnesi cedono la quarta posizione ad Ascoli, confermandosi in zona play-off con un buon margine sulle inseguitrici.

Il primo tempo era finito 1-1 con rete di Parra, in avvio di ripresa la squadra di casa si era portata sul 2-1, quindi i valdarnesi ancora con Parra e con D'Alterio avevano ribaltato il risultato (2-3), a seguire quindi il pareggio (3-3) dei fiorentini. A 2' dalla fine Pisconti ha realizzato il gol del 3-4 e, mentre la partita si avviava verso la conclusione, gli azzurri sono rimasti in inferiorità numerica (espulso Mateo per un fallo di mano piuttosto dubbio) e così, quando mancavano solo 4" alla conclusione, la Lastrigiana ha trovato il gol del pareggio.

La Futsal Sangiovannese tornerà in campo già mercoledì quando ospiterà, nella gara secca valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, i modenesi della Pro Patria San Felice.