In A1 con sei chili e mezzo di eroina nell'auto: trafficante arrestato dalla Polizia Stradale in Valdarno

di Glenda Venturini

Entrato in Italia dal valico di Villesse, stava procedendo in direzione sud: ma all'altezza di Valdarno è stato fermato dalla Polstrada che ha scoperto lo stupefacente





La Polizia Stradale di Arezzo ha arrestato un trafficante di droga mentre stava percorrendo l’A1 verso Roma, all'altezza del Valdarno. L'uomo, un 27enne originario della Serbia, dopo essere entrato in Italia dal valico di Villesse, è stato intercettato da una pattuglia della Sottosezione di Battifolle. Stava guidando una Renault con targa serba.

I poliziotti lo hanno fermato e, sbirciando nell’abitacolo, hanno notato sotto la mouquette alcune saldature sulla lamiera, come se fosse stato creato un doppiofondo. A quel punto hanno condotto l’uomo in caserma e smontato il sedile lato passeggero, scoprendo che sotto era stato ricavato un vano molto capiente, ma con niente dentro. Gli investigatori non si sono arresi, tant’è che hanno smontato pure il sedile lato guida e, nell’andare a fondo, hanno accertato la presenza di un altro incavo con all’interno sei pacchi.

Contenevano circa sei chili e mezzo di eroina che, piazzata sul mercato, avrebbero fruttato oltre 30mila euro. La Stradale ha arrestato l’uomo per traffico di droga, che è stata sequestrata insieme all’auto e ad alcuni telefonini nella sua disponibilità. Le indagini proseguono.