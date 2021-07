Vecchie glorie viola in campo per una giornata di tennis oltre le barriere

di Michele Bossini

Sabato un mini-torneo di doppio integrato. in campo saranno le veccie glorie viola, 14 atleti wheelchair della Fun Tennis e i rappresentanti del Viola Club Valdarno





Le vecchie glorie viola tornano in campo non per dare sfoggio della loro abilità con il pallone fra i piedi, ma per impugnare la racchetta e misurarsi in un match di tennis H-integrato, il doppio tra coppie composte da un giocatore wheelchair e un giocatore in piedi.

Protagonisti dell’esibizione, in programma sabato 17 luglio a partire dalle ore 9 sui campi del centro sportivo "Stefano Borgonovo" in via Leonardo da Vinci, a Incsa, saranno Gianmatteo Mareggini, Celeste Pin, Aldo Firicano, Giovanni Guerrini e Moreno Roggi. Nel corso delle giornata verrà donata alla Fun Tennis di Incisa dall’associazione Glorie Viola e dal Viola Club Valdarno una nuova macchina lanciapalle, facile da trasportare e adatta a tutti i tipi di giocatori, sia in piedi che in sedia a rotelle, simile nella forma a un normale trolley da viaggio con le rotelle che dopo l’allenamento può essere chiuso e spostato.

Ad alternarsi in campo saranno le vecchie glorie viola, 14 atleti wheelchair della Fun Tennis e i rappresentanti del Viola Club Valdarno. "Queste settimane esaltanti per i colori azzurri ci hanno ricordato come la più grande forza dello sport sia la capacità di unire le persone, di abbattere le barriere. Di questa filosofia -ha commentato il vicesindaco, con delega allo Sport, Enrico Buoncompagni- una società come la Fun Tennis ne ha fatto la ragione di vita: da oltre dieci anni lavora per l’inclusione attraverso il tennis, riuscendo a formare bravi giocatori e a creare spazi di socialità per tutti gli appassionati, giovani e adulti, in piedi e in sedia a rotelle, senza distinzioni, tanto da essere il primo centro SportHabile certificato del Valdarno, un progetto promosso dal Comitato Italiano Paralimpico con il contributo di Regione Toscana e Coni. È questo lo sport che ci piace e che vogliamo aiutare a crescere: lo sport di base, quello dei settori giovanili, quello che integra e non discrimina".