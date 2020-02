La Futsal Sangiovannese pronta per la sfida in casa della Lastrigiana

di Michele Bossini

Azzurri in casa dei fiorentini per tre punti importanti in chiave play-off





Nella quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di serie B girone D, la Futsal Sangiovannese sarà impegnata domnai (sabato) alle ore 16 sul difficile campo della Lastrigiana, che in casa ha conquistato ben quindici dei suoi diciannove punti.

Per la squadra di mister De Lucia si trattta di un match di vitale importanza che, se vinto, potrebbe definitivamente lanciarli in orbita play-off: gli azzurri infatti dovomo respingere gli attacchi di una delle sue più dirette inseguitrici, che già nella gara di andata si dimostrò osso assai duro e che fu sconfitta solamente in un incredibile minuto finale, quando gli azzurri riuscirono a ribaltare il vantaggio avversario.

La compagine di mister Maurizio Toria (fratello dell'ex trainer sangiovannese Massimiliano), nonostante sia una neopromossa, si è sin da subito dimostrata solida e a suo agio nella nuova categoria grazie a elementi di qualità tra cui capitan Balestri (ex Prato), il portiere Campagna (ex Bulls) assieme a Fabbri (ex Montecalvoli e Isolotto) e per prevalere i valdarnesi non dovranno sbagliare nulla.