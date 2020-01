La Futsal Sangiovannese inizia bene il girone di ritorno, Ascoli battuta 5-2

di Michele Bossini

Successo fra le mura amiche per la squadra di mister De Lucia





La Futsal Sangiovannese ha iniziato il girone di ritorno nel migliore dei modi: i valdarnesi infatti hanno battuto Ascoli 5-2, conquistando tre punti utili per sorpassare in classifica proprio i piceni e confermarsi in zona play-off.

La partita è stata tirata ed equilibrata nel primo tempo, nella ripresa alla lunga sono venuti fuori i sangiovannesi che si sono poi aggiudicati il successo con lo stesso risultato con il quale si imposero nella partita di andata. La prima frazione di gioco era terminata 1-1 con gli azzurri in vantaggio con Liburdi e pareggio di Ascoli sui titoli di coda. In avvio di ripresa i marchigiani sono passati avanti 1-2, ma la reazione della Futsal Sangiovannese non si è fatta attendere con Jimenez che ha realizzato il gol del pareggio (2-2), Mateo e Parra hanno firmato il sorpasso mentre Pisconti ha fissato il 5-2 finale.