Avis zero positivo festeggia dieci anni dedicati alla corsa podistica, una squadra in crescita di adesioni e risultati

di Matteo Mazzierli

Il 2020 si è aperto con la celebrazione del decennale della corsa podistica di Avis Zero Positivo. Tanti i nuovi progetti tra cui la tradizionale "Rignano Run" che da quest'anno sarà "Plastic Free"





Compie il suo decimo anno la squadra di runners di Avis Zero Positivo, una sicurezza per tutti gli appassionati di podistica del territorio: più di quaranta iscritti provenienti da Rignano e non solo; un'associazione attivissima che ha disputato molte gare e da anni tiene la "Rignano Run", occasione sia sportiva sia per sensibilizzare sull'importanza di essere donatori.

"L'Avis Zero Positivo è ormai un punto di riferimento - ha dichiarato l'assessore allo sport, Alessio Pezzatini, presente alla giornata celebrativa - per tutti coloro che si avvicinano al podismo. Una realtà che va oltre Rignano ormai: lo dimostra la crescita, in termini di adesioni e risultati sportivi che sta vivendo negli ultimi anni. Ma come sempre accade, la bellezza dello sport non sta soltanto nei risultati e nello stare insieme, infatti, ha anche il risvolto sociale che ogni associazione di volontariato ha nel profondo della propria identità."

"Ogni anno, infatti, nella quarta domenica di settembre viene organizzata la manifestazione ludico-sportiva 'Rignano Run' - afferma Pezzatini - grazie anche alla collaborazione con le altre associazioni, la corsa non solo offre uno splendido scorcio del nostro territorio attraversando le colline e il paesaggio che offre, bensì il tutto ha uno sfondo sociale in quanto il ricavato che viene ottenuto viene destinato in beneficienza."

"Una realtà che sempre più collabora con la nostra amministrazione - conclude Pezzatini - che porterà sicuramente nuove idee e manifestazioni per tutti i rignanesi nel prossimo futuro".

"Dieci anni di noi! Sì direi che questo è proprio il titolo di una bella storia - dice la presidente di Avis Zero Positivo, Valentina Cordone - una storia che oggi vede protagonisti tanti amici accomunati da una grande passione: la corsa. Mi sento onorata di far parte di questa squadra e soprattutto poter continuare e far crescere questo progetto nato da tre amici".

"Questa storia continua, andando avanti con nuovi amici e progetti - prosegue Cordone - tra cui la nostra collaborazione nel progetto dei tre percorsi 'Salute e Benessere' agli orti sociali destinati ai camminatori e agli allenamenti dei podisti del paese e la nostra corsa 'Rignano Run' che da quest'anno sarà 'Plastic Free', oltre a proporre un progetto su quale devolvere parte del ricavato in beneficienza".

"La corsa ci porta ovunque e ci ha permesso come squadra di raggiungere grandi obiettivi e soddisfazioni - conclude Cordone - grazie a tutti senza dimenticare nessuno, perché ognuno ha dato qualcosa di importante che mai dimenticheremo. Grazie agli assessori Alessio Pezzatini e Sonia Tinuti e a tutta l'amministrazione comunale. Grazie anche a chi non è potuto venire alla giornata che festeggiava il decennale, ma ha dato il suo contributo con un messaggio di augurio".