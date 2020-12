Wi-Fi nelle aree pubbliche: il comune vince un bando europeo. Finanziamento da 15mila euro per ampliare la rete

di Glenda Venturini

Anche Reggello è tra i comuni italiani vincitori del bando 'WiFi4EU' indetto dalla Commissione Europea per aumentare la diffusione di connessioni wi-fi gratis negli spazi pubblici





C'è anche il comune di Reggello tra i vincitori del bando 'WiFi4EU' indetto dalla Commissione Europea con l'obiettivo di finanziare progetti che puntano ad aumentare la diffusione di connessioni wi-fi gratis negli spazi pubblici.

Il bando prevedeva l'assegnazione di un contributo economico del valore di 15.000 euro finalizzati alla copertura delle spese per acquisto e installazione di apparecchiature wi-fi negli spazi pubblici, così da estendere la connettività e agevolare l'accesso e la navigazione libera da smartphone, tablet o portatile.

Anche Reggello è riuscito ad vincere questo bando, con un progetto per utilizzare la somma messa a disposizione dalla Comunità Europea nella realizzazione di una rete di hotspot gratuiti in spazi pubblici. Soddisfatto il sindaco reggente Piero Giunti: "Con i nostri uffici ci siamo già attivati per realizzare la rete di hotspot wifi gratuiti in spazi pubblici e all'aperto".