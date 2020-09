Votazioni, primi risultati sulle affluenze: in Valdarno la media è intorno al 14%

di Glenda Venturini

A mezzogiorno i votanti si attestano intorno al 14% degli aventi diritto al voto, con valori più alti in Valdarno fiorentino e più bassi invece in quello aretino





In Valdarno è del 14% circa, in media, la percentuale delle persone che sono andate a votare alla rilevazione delle ore 12 di questa domenica. Il primo valore registrato sulle affluenze vede, tra l'altro, valori più alti nei comuni del Valdarno fiorentino, e più bassi in quello aretino. Nel dettaglio:

Rignano 15,92%

Figline e Incisa 15,9%

San Giovanni 15,57%

Reggello 15,47%

Montevarchi 14,88%

Bucine 14,64%

Cavriglia 14,64%

Loro 14,35%

Castelfranco Piandiscò 13,59%

Terranuova 13,11%

Laterina Pergine 11,13%

(dati affluenza elezioni regionali).