"ViviAmo il Museo": presentazione dei Quaderni del Museo Venturino Venturi

di Martina Giardi

Continua online la programmazione culturale di Loro Ciuffenna





La presentazione del primo numero de i "Quaderni del Museo", che si colloca all'interno del progetto "ViviAmo il museo 2020/2021”, si terrà on line il giorno venerdì 12 marzo alle ore 17.30. La programmazione culturale del Comune di Loro Ciuffenna prosegue nel rispetto delle normative anti-covid vigenti.

La direttrice del ‘Museo Venturino Venturi’, Lucia Fiaschi, insieme alla Direttrice del Museo ‘Il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento’ di Montevarchi, Federica Tiripelli presenteranno il primo numero de “Quaderni del Museo”, il periodico del Museo Venturino Venturi legato alle attività svolte al Museo o ad esso collegate. Nello specifico il primo numero del periodico ripercorrerà le attività svoltesi nel periodo 2019/2020 durante la prima edizione del progetto “ViviAmo il Museo”.

"ViviAmo il Museo riprende con l’ultimo appuntamento della prima parte del progetto: RipartiAmo Museo. Un colloquio tra le direttrici Fiaschi e Tiripelli che permetterà di far conoscere il nuovo periodico edito dal Comune di Loro Ciuffenna a cura del Museo Venturino Venturi - ha dichiarato Nicoletta Cellai, Vice Sindaco, Assessore alla Cultura del Comune di Loro Ciuffenna - vorrei ringraziare la Direttrice del nostro museo, per la dedizione con cui ha portato avanti il progetto dei Quaderni e Federica Tiripelli per aver accolto il nostro invito alla presentazione nell’ottica di una proficua collaborazione al fine di rafforzare ed integrare sempre più il Sistema Museale del Valdarno del quale facciamo parte".

L’evento sarà in diretta streaming sulla pagina facebook ‘Museo Venturino Venturi’ e sulla piattaforma zoom al link: https://us02web.zoom.us/j/81651820975 dalle ore 17.30 di venerdì 12 marzo.