Viaggio nella zona rossa del Valdarno: le foto di una notte surreale

di Monica Campani

Dalle 22.00 fino alle 5.00: un Valdarno aretino e fiorentino come non si è mai visto quello fotografato durante l'istituzione dei divieti



Vaggioi sabato 14 novembre 0re 22.00 Vaggio sabato 14 novembre ore 22.10 Terranuova sabato 14 novembre ore 24.00 San Giovanni sabato 14 novembre ore 23.00 San Giovanni, stazione, domenica 15 novembre ore 2.31 Terranuova domenica 15 novembre ore 1.30 Terranuova domenica 15 novembre ore 1.45 Terranuova ponte Leionardio domenica 15 novembre ore 4.30 San Giovanni sabato 14 novembre ore 22.20 San Giovanni domenica 15 novembre ore 405 jpg San Giovanni domenica 15 novembre oer 00.15 Reggello Croce azzurra sabato 14 novvembre ore 22.30 Reggello Croce azzurra sabarto 14 novembre ore 22.40 Reggello Croce azzurra sabato 14 novembre ore 22.25 Montevarchi domenica 15 novembre ore 4.00 Montevarchi domenica 15 novembre ore 2.20 Montevarchi domenica 15 novembre ore 2.00 Figline stazione domenica 15 novembre ore 1.00 Matassino forno domenica 15 novembre ore 3.00 Matassino forno domenica 15 novembre ore 3.05 Matassino sabato 14 novembre ore 23.15 Figline sabato 14 novembre ore 23.40 Figline sabato 14 novembre ore 23.30 Figline domenica 15 novembre ore 00.45 Casello Valdarno domenica 15 novembre ore 4.45

Un silenzio assordante e uno scintillante buio abbracciano in queste notti il Valdarno aretino e fiorentino. Una vallata che, insieme a tutta la Toscana e non solo, si è ritrovata zona rossa e quindi desolata, con i locali pubblici, di solito aperti fino a tardi, chiusi, con le strade deserte, senza persone in giro. Lorenzo Bacci, per Valdarnopost, ha percorso il territorio dalle 22.00 di sabato 14 novembre alle 5.00 di domenica 15 immortalando i momenti più significativi di questo percorso surreale.

Prima del coprifuoco l'unica persona incontrata è stato un signore che portava il cane a fare la passeggiata serale prima di andare a dormire. E poi, dalle finestre illuminate delle case, si intravedevano i valdarnesi in cerca di un po' di normalità, nel rispetto dell'imposizione di restare nei propri appartamenti per prevenire un contagio che sembra attaccare e coinvolgere ormai tantissime persone, giovani e meno giovani.

Le strade, come la SR69, prive della propria essenzialità, ovverosia le auto in circolazione, sembrano lande deserte e i locali pubblici, fino a poco tempo fa brulicanti di giovani e auto, contenitori vuoti. Ma nel Valdarno divenuto zona rossa c'è anche chi, invece, lavora: il fornaio che a notte fonda sta preparando il pane per la mattina, colui che deve sanificare tutti gli autobus per permettere un viaggio in sicurezza e, poi, i volontari, in questo caso della Croce azzurra di Reggello, che, in questo periodo di emergenza sanitaria, non hanno un attimo di pace e sono esposti a continui rischi per aiutare gli altri.

Il clima è surreale durante la notte del week end: stazioni ferroviarie chiuse, strade deserte, piazze desolate senza la presenza umana. Come sempre in Valdarno l'unico aspetto che rimane inalterato, anche con il Covid-19, è la nebbia che copre e nasconde tutto e che fa sembrare un po' normale questa situazione che normale non è.