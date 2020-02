Viaggiano in A1 con una serie di banconote false: arrestati dalla Polizia stradale in Valdarno

di Glenda Venturini

Due uomini in manette: sull'auto avevano in totale oltre 2mila euro in banconote false





Due uomini sono state arrestate dalla Polizia stradale di Arezzo perché trovati in possesso di numerose banconote da 20 e da 50 euro, tutte false. E’ accaduto ieri sull’A1, in prossimità del casello di Valdarno, quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle ha intercettato una Fiat Tipo con i due a bordo, diretti verso nord.

Dai primi accertamenti è emerso che entrambi, un 27enne e un 28enne originari di Napoli, avevano già avuto a che fare con la giustizia per varie vicende, come lo smercio di banconote false. Dalla successiva perquisizione, effettuata in caserma con l’ausilio di un altro equipaggio, ne sono spuntate fuori 47 false, ben nascoste nelle loro tasche, nel bagagliaio e anche dentro la cuffia del cambio, per un valore di 2.330 euro.

La Polstrada ha arrestato i due sequestrando tutte le banconote.