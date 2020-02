Viabilità, arredi urbani e un fontanello: lavori in corso

di Monica Campani

Il consigliere Paolo Castelucci, con delega alle frazioni, fa il punto





Viabilità e arredi urbani: l'Amministrazione comunale di Terranuova in questi giorni sta portando avanti alcuni lavori per migliorare la vita dei cittadini nelle frazioni.

E' stata ripristinata la viabilità con opere di somma urgenza, dopo i danni causati dal maltempo, lungo le strade comunali di Piantravigne, di Malva - Persignano e delle Ville. I lavori hanno riguardato il ripristino delle banchine stradali.

Cambiati e ampliati gli arredi urbani con giochi per bambini nelle aree verdi di Malva, Montemarciano e nel capoluogo. La prossima settimana, poi, continuerà l'intervento con la potatura delle piante per il decoro urbano ma anche per la sicurezza di coloro che frequentano quelle zone.

Infine entro la fine di febbraio e gli inizi di marzo verrà installato anche il fontanello a Malva. Vista la posizione della frazione servirà anche quelle limitrofe

"Sono lavori in corso nelle frazioni con particolare attenzione a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria", spiega Paolo Castellucci, consigliere comunale con delega alle frazioni.