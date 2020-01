Via Roma, pronto il progetto per il rifacimento del primo tratto. Chiassai: "Inadeguati i lavori precedenti"

di Glenda Venturini

Partiranno nella prima parte del 2020, i lavori di rifacimento di via Roma a Montevarchi: si interverrà sul primo tratto, quello che parte dall'imbocco di piazza Garibaldi. "Quella a cui daremo il via - ha spiegato il sindaco, Silvia Chiassai Martini - è la prima di tre tranche, perché abbiamo deciso di lavorare per fasi successive in modo da ridurre al minimo l'impatto del cantiere sulle attività del centro storico e non bloccare tutta via Roma".

"Il progetto è già esecutivo e i soldi sono già stanziati, un budget da 300mila euro. Aspettiamo il via libera per poter appaltare l'intervento, e quindi partire con i lavori nel primo trimestre di quest'anno. I periodi di intervento sono stati concordati con le associazioni di categoria, e sarà comunque sempre garantito un passaggio alle auto attraverso piazza Varchi, in modo da non bloccare il centro storico", ha aggiunto la prima cittadina.

"Il progetto nel complesso, per l'intera via Roma, ha un costo di oltre 600mila euro, ma ci vorranno almeno due anni. Il problema principale - ha spiegato Chiassai motivando la necessità di questi lavori - è che l'intervento precedente non era stato fatto come si doveva. La pietra e il fondo erano più sottili del dovuto, e queste carenze hanno portato ai danni che si vedono oggi, con gli avvallamenti e le rotture. Se quei lavori fossero stati fatti a dovere, non ci sarebbero stati i danni nemmeno con il passaggio delle auto, come hanno dimostrato vari saggi che abbiamo effettuato".

"Si lavorerà dunque per predisporre un fondo adeguato, del giusto spessore, e poi via Roma sarà di nuovo pavimentata in pietra, anche in questo caso dello spessore necessario: la pavimentazione in pietra infatti è stata approvata dalla Sovrintendenza. Verificheremo in maniera stringente sulla corretta esecuzione dei lavori". Non si lavorerà sui marciapiedi, ma per via Roma sono stati previsti altri interventi: "Sempre con un occhio al decoro urbano del centro storico, arriverà una nuova illuminazione, nell'ambito del bando sul project financing, che contribuirà a restituire alla via Roma e alle piazze del centro l'antico splendore", ha concluso Chiassai Martini.