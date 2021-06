Via libera in Consiglio alla Tari, la maggioranza replica alle opposizioni: "Grave la loro assenza, polemica inutile"

di Glenda Venturini

Lunedì sera la seduta consiliare ha approvato il Regolamento e le tariffe Tari 2021, oltre che la variazione di bilancio. Assenti i consiglieri di opposizione di Lista civica e M5S, il gruppo di maggioranza replica



(immagine di repertorio)

Via libera da parte del Consiglio comunale di Castelfranco Piandiscò al nuovo regolamento Tari e alle tariffe 2021 per il servizio di raccolta dei rifiuti. Nella seduta di lunedì 28 giugno i consiglieri hanno esaminato e approvato anche il Piano economico e finanziario 2021 del servizio dei rifiuti, e infine la Variazione al bilancio di previsione 2021-23 del comune.

Una seduta a cui non hanno preso parte i consiglieri di opposizione della Lista Civica e del M5S, in dissenso per i tempi con cui gli atti sono stati consegnati. A loro arriva la replica del gruppo di maggioranza Progetto Comune: "Con l'approvazione di tali delibere, l'amministrazione vuol contribuire ad aiutare,nel suo complesso, il sistema economico locale ad affrontare l’attuale momento di particolare difficoltà e sostenere così quelle realtà già duramente provate dall’impatto delle misure anti Covid sulle loro attività".

"Premesso che abbiamo operato nei termini di legge e con scadenza brevissima, le opposizioni con una polemica inutile e gratuita e scarso senso dello Stato, hanno scelto di rinunciare ad esercitare il proprio ruolo. Reputiamo, pertanto, grave l'assenza di ieri sera soprattutto perché così facendo è stata dimostrata scarsa sensibilità verso temi di così alto spessore per la nostra comunità", conclude il Gruppo Progetto Comune.