Verso le iscrizioni alle scuole superiori, come scegliere il percorso di studi: una serie di incontri per fare chiarezza

di Glenda Venturini

L'iniziativa è della Conferenza dell'Istruzione del Valdarno, e punta a fornire una serie di informazioni utili sul fronte dell'orientamento scolastico, per rendere più consapevole, e forse anche più facile, la scelta di studenti e famiglie





Come scegliere il proprio percorso nella scuola superiore, da quali basi partire per decidere sull'iscrizione? Sono le domande che si pongono, in questi giorni, famiglie e studenti delle classi di terza media, impegnati a prendere una decisione entro il 31 gennaio, scadenza entro cui occorre registrare, rigorosamente online, la propria iscrizione.

Per fornire tutte le informazioni utili a chiarirsi le idee, la Conferenza Zonale per l’Istruzione e l’Educazione del Valdarno Aretino ha organizzato due incontri sull'orientamento scolastico, dal titolo “Orientare e aiutare i figli nella scelta”, dedicato nello specifico ai genitori degli studenti di terza media, per fornire strumenti utili a supportare i figli nella scelta della propria strada scolastica e per il proseguo dei loro studi.

L'iniziativa, finanziata con il Progetto educativo zonale 2019-2020, sarà guidata dalla dottoressa Eleonora Ciampelli, formatrice dell’ Associazione Pratika, esperta nel supporto ai genitori per l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica. Il primo incontro si terrà giovedì 16 gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium Comunale di via Marzia a Montevarchi e affronterà il punto da cui partire per rilevare i bisogni e le domande delle famiglie in termini di orientamento. Si cercherà di spiegare in che modo la famiglia può facilitare il processo di orientamento e aiutare nella scelta i propri figli. Il secondo incontro si svolgerà mercoledì 22 gennaio alle ore 21 presso il centro di Geotecnologie a San Giovanni e servirà a spiegare che cosa è l'orientamento e quali sono le dimensioni e i fattori che intervengono in questo processo.