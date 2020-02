"Verde pubblico: solo estetica o reale benessere?" Incontro con il professor Francesco Ferrini

di Glenda Venturini

L'incontro è promosso dal Partito Democratico di Montevarchi, nell'ambito di un confronto già aperto sul tema del verde pubblico in città. Appuntamento venerdì 7 febbraio al Centro Sociale della Bartolea





"Verde pubblico: solo estetica o reale benessere?": è il titolo dell'incontro pubblico in programma venerdì 7 febbraio alle 21.15 al Centro sociale della Bartolea a Montevarchi, promosso dal Partito Democratico montevarchino, alla presenza del professor Francesco Ferrini, Professore Ordinario di Arboricoltura e Presidente della Scuola di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze.

"Stiamo assistendo - spiegano i promotori - alla continua diminuzione del verde pubblico in città: taglio indiscriminato di alberi di alto fusto, distruzione di giardini, scarsi interventi di messa a dimora di nuove piante. Quale prezzo stiamo pagando in termini ambientali? È davvero vivibile una città dove piante e verde pubblico scompaiono? Pensiamo ad esempio al frastuono del traffico e all’esposizione alle polveri sottili... Quali conseguenze ha tutto questo sulla nostra salute, e in che misura i danni possono essere attenuati dagli alberi e dalle aree verdi?".

Domande a cui si cercherà di dare una risposta nell'incontro di venerdì sera. "Il verde pubblico - aggiungono i membri dell'Unione Comunale del Pd di Montevarchi - svolge un ruolo essenziale per il benessere psico-fisico dei cittadini, e garantisce un miglioramento tangibile della qualità della vita. Purtroppo, le scelte degli ultimi anni dell’Amministrazione comunale costringeranno anche i cittadini di Montevarchi a dover fare a meno di spazi verdi pubblici e di piante che contribuivano all’innalzamento della qualità della vita di tutta la popolazione".