Vento forte sul Valdarno, piante cadute e disagi alla viabilità

di Glenda Venturini

Danni per il maltempo sono segnalati soprattutto nelle zone collinari. Al lavoro Vigili del fuoco, operai di comune e provincia e operatori di Protezione civile



La pianta caduta fra Matassino e Vaggio

Il vento forte unito alla pioggia, che nella notte e nelle prime ore del mattino ha colpito il Valdarno, ha creato qualche disagio in particolare per la caduta di rami, piante e anche un palo della luce, nel territorio di Cavriglia. Ricordiamo che il codice giallo per vento, emesso dalla Sala operativa regionale, sarà in vigore sul Valdarno fino a mezzanotte di oggi, domenica.

I problemi maggiori si segnalano, per il momento, nelle zone collinari e nei comuni montani. Si tratta per lo più di alberi e rami che sono finiti sulle carreggiate ostruendo parzialmente la circolazione stradale. Su queste segnalazioni sono al lavoro i Vigili del fuoco e gli operatori di Protezione civile.

È il caso ad esempio della Provinciale 87, fra Matassino e Vaggio, nel comune di Reggello, dove una grossa pianta è finita sulla strada occupando un'intera corsia di marcia.

A Cavriglia diverse le difficoltà segnalate: nella notte la pioggia ha provocato una frana che ha invaso la carreggiata lungo la Provinciale 14 tra l'abitato del Neri e Castelnuovo dei Sabbioni. Traffico interdetto e tecnici di Comune e Provincia al lavoro.

Lungo la Regionale 408, la Chiantigiana, invece il vento ha fatto cadere in strada rami e ha divelto un albero.

Caduto anche un un palo della Tim obbligando al blocco del traffico veicolare tra l'incrocio di via dei Colli e via Gori a Cavriglia. Già al lavoro anche in questo caso gli operai dell'azienda per ripristinare il transito.