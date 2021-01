Vecchio Ponte sul Faella: via libera ai lavori di manutenzione straordinaria. Stanziati 30mila euro

di Glenda Venturini

Si tratta del ponte in pietra che si trova lungo la vecchia strada comunale Fiorentina in località Casellina. Intanto l'Amministrazione comunale ha stanziato anche altri 20mila euro per i lavori di rifacimento della segnaletica sulle strade





Il ponte in pietra sul Faella, in località Casellina lungo la vecchia strada comunale Fiorentina, sarà oggetto di alcuni lavori di manutenzione straordinaria per un importo di circa 30mila euro. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò, che ha stanziato le risorse a bilancio.

Si tratta di una struttura architettonica realizzata alla fine dell’Ottocento che oggi ha bisogno di interventi di consolidamento, in quanto una spalletta di protezione è parzialmente instabile in seguito all'impatto di un mezzo in un incidente.

L’intervento di manutenzione straordinaria, di carattere rigorosamente conservativo, ripristinerà le condizioni di sicurezza dell’antico ponte consolidando il parapetto lesionato e l’intero paramento murario, ed eliminando ogni potenziale pericolo per i pedoni e le auto. Sarà eliminata ogni struttura provvisoria di protezione e saranno rimesse le stesse pietre originali del ponte sul Faella.

Sempre nel bilancio l'Amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò sono stati stanziati anche 20mila euro per il rifacimento della segnaletica in tutti i tratti delle strade comunali in cui le strisce non sono più ben visibili.