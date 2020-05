Varate dalla Fipav misure a sostegno delle società

di Michele Bossini

Agevolazioni di vario tipo per la stagione 2020-2021





La Federazione italiana pallavolo ha varato una serie di misure di vario genere a sostegno delle società in vista della prossima stagione.

L’intervento più massiccio riguarda i campionati giovanili, per i quali nella stagione 2020-2021 la Fipav ha deciso di farsi carico interamente dei contributi di iscrizione e delle tasse-gara e ha stabilito che la quota di affiliazione a carico delle società sarà di soli quindici euro, comprensivi del tesseramento di sei dirigenti.

Inoltre è stata stabilita la riduzione del contributo di tesseramento a carico delle società con particolari agevolazioni per atleti e tecnici. La Federazione ha poi attivato tutte le procedure amministrative per restituire alle società le tasse-gara già versate relative alle partite non disputate a causa della pandemia di Covid-19.