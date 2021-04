Vandali distruggono il carro della Compagnia del Carnevale morto

di Monica Campani

Il carro faceva parte della manifestazione organizzata a Reggello dalla Compagnia De' Gobbi e alla Croce Azzurra. Il tradizionale rito è stato ripreso nel 2018 dopo sette anni di pausa





Ancora vandali in azione in Valdarno. Questa volta hanno colpito a Reggello dove è stato distrutto il carro della Compagnia del Carnevale morto, la manifestazione organizzata a Reggello dalla Compagnia De' Gobbi e alla Croce Azzurra. Un rito tradizionale goliardico ripreso nel 2018 dopo sette anni di pausa.

Il carro allegorico, sul quale veniva trasportato in corteo la figura allagorica del carnevale prima di bruciarlo, si trovava in un campo privato. E' diventato luogo di bivacco da parte di alcuni giovani che lo hanno distrutto e 'ricostruito' per le loro esigenze.

Le vicenda è stata già segnalata alle autorità competenti.