Valdarno Football Club e Terranuova Traiana con le valigie nella terza giornata di Eccellenza

di Michele Bossini

Il "Saverio Zanchi" di Anghiari e il "La Guardiana” di Lastra a Signa le destinazioni delle due valdarnesi



Foto dalla pagina facebook del Valdarno Football Club

Archiviato il pareggio di sette giorni fa in casa con il Porta Romana il Valdarno Football Club è atteso dalla trasferta di Anghiari, dove affronterà una Baldaccio Bruni ancora ferma al palo. Sulla carta si tratta di in partita decisamente alla portata della squadra di Brachi, che non dovrà compiere l'errore di sottovalutare l'avversario. che entrerà in campo con il coltello fra i denti per conquistare i primi punti di questa stagione e lasciare una scomoda ultima piazza.

Trasferta in casa della Lastrigiana invece per il Terranuova Traiana, avversario che ha conquistato finora quattro punti e che proverà contro i valdarnesi a bissare il successo in casa arrivato nel turno di recupero di mercoledì con il Pontassieve. Sfida quindi aperta ad ogni risultato e nella quale la scuola valdarnese (che in questi giorni ha salutato Mazzolli e tesserato il centrocampista scuola Avellino con esperienza un serie D Cozzolino) di certo dovrà dare il meglio per tornare a casa con i tre punti.