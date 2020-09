Valdarno Football Club e Sangiovannese si sfidano in amichevole

di Michele Bossini

La gara allo stadio "Del Buffa" di Figline domani alle 20.30





Gara amichevole fra Valdarno Football Club e Sangiovannese, che domani (mercoledì) alle 20.30 allo stadio "Del Buffa" di Figline si affronteranno fra di loro in un test molto utile per i due allenatori quando mancano dieci giorni al primo impegno ufficiale della stagione 2020-2021.

Entrambe le squadre si presenteranno sul rettangolo di gioco reduci da due vittorie e una sconfitta negli allenamenti congiunti finora sostenuti e se il tecnico dei padroni di casa Marco Brachi può dire di avere visto la squadra fare delle buone cose sotto il profilo del gioco, non può fare lo stesso il mister azzurro Agostino Iacobelli, con i suoi apparsi in ritardo e in tal senso la partita di domani, indipendentemente dal risultato, fornirà dati più o meno confortanti. Da tenere in considerazione anche la brillantezza fisica, in modo da impostare in maniera ottimale i carichi di lavoro nei prossimi giorni.