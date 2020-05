Valdarno Bike Road, consegnata la segnaletica. Benini: "Un segnale per dare coraggio e ripartenza al turismo"

di Matteo Mazzierli

240 km per 7 percorsi con circa 150 cartelli pronti per la disposizione: il progetto Valdarno Bike Road non si ferma





Sono stati consegnati questa mattina i cartelli di segnaletica stradale della Valdarno Bike Road al Comune di Bucine, capofila dell'Ambito Turistico Valdarno. Il progetto si avvicina al suo compimento e dopo il posizionamento dei cartelli lungo i 240 km di percorso è già pronta una app da scaricare per percorrere al meglio le strade su due ruote.

Presenti il sindaco Nicola Benini e Francesco Fabbrini, promoter della Marzocchina e della Valdarno Bike Road. Il sindaco ha affermato: "La consegna dei cartelli da posizionare nel nostro territorio e in tutti gli 8 comuni dell’Ambito Valdarno è un segno concreto e tangibile del progetto Valdarno Bike Road. In questo momento di difficoltà per il settore del turismo è un segnale per dare coraggio ed una ripartenza che ci sia già da quest’anno. Ringrazio Francesco che ha costruito e pensato questo progetto che l’ambito turistico del Valdarno ha sposato molto volentieri così da far visitare e conoscere meglio il Valdarno."

"Sono felicissimo perché in questo momento di Covid il progetto non si è fermato e siamo riusciti ad andare avanti con la messa intera dei cartelli - dice Fabbrini - e poi dopo l’applicazione si concluderà il vero progetto: 240 km di strade per 7 percorsi con circa 150 cartelli. È una vasta area, una delle più grandi a livello nazionale come lunghezza di chilometri, sono felicissimo di aver consegnato la segnaletica al sindaco di Bucine, capofila dell’Ambito Valdarno, e ringrazio anche la Camera di Commercio e la Confcommercio per esserci stati vicini in questo progetto e, ovviamente, l'Enel per il suo concreto aiuto, la sponsorizzazione e per aver seguito e creduto fin dall’inizio al progetto."