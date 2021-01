Valdarnesi di serie D, un pareggio e una sconfitta nell'undicesima giornata

di Michele Bossini

Il Montevarchi ha pareggiato mentre la Sangiovannese ha perso



Foto dalla pagina facebook dell'Aquila Montevarchi

Undicesima giornata di campionato senza grosse soddisfazioni per le valdarnesi di serie D, che hanno conseguito solo un pareggio e una sconfitta.

Nella sfida andata in scena al "Carlo Angeletti" di Sinalunga, i padroni di casa della Sinalunghese e il Montevarchi si sono spartita la posta (1-1 il finale), accontentandosi di un punto la cui unica bontà è quella di muovere la classifica. Entrambe le reti sono arrivate nel corso della prima frazione di gioco, coi senesi in vantaggio al 29' grazie a Bucaletti e il pareggio aquilotto al 32', a firma di Jallow. Poco da segnalare nella ripresa, con il punteggio che non è cambiato.

Nell'inedita sfida con il Montespaccato, la Sangiovannese ha capitolato 0-1, in quella che per il Marzocco, in superiorità numerica nell'ultimo quarto d'ora, è stata la prima sconfitta stagionale al "Virgilio Fedini". La partità si è decisa attorno alla mezz'ora del primo tempo, con Cipriani che prima ha parato un rigore, mentre non ha potuto fare niente un paio di minuto dopo sull'incornata di Di Nezza, autore di un gol al quale gli azzurri non hanno saputo replicare, nonostante l'impegno profuso.