Valdarnesi di serie C sconfitte nell'ultima di andata

di Michele Bossini

Prima del 2020 senza sorriso per Fides Montevacrhi, Synergy e Galli Terranuova





In serie C gold nell'ultima di andata la Fides Montevarchi è stata battuta in maniera netta, 83- 67 il finale, a Prato in una partita che ha visto i lanieri sempre avanti (19-12, 40-27 e 66 -48 il progressivo del punteggio) e vincere piuttosto agevolmente. Nello stesso torneo la Synergy ha perso 68-59 in casa della Pielle Livorno, pagando un secondo quarto con solo sei punti segnati. Al giro di boa i sangiovannesi occupano la terz'ultima piazza con sei punti alle spalle dei montevarchini, a quota dodici con Spezia e Vadisieve.

Sconfitta di strettissima misura, 65-64 il finale, per il Galli Terranuova, superato in casa del Cmb Carrara nell'ultima di andata di serie C silver, con i valdarnesi che nel finale non sono riusciti a riprendere gli avversari, arrivati ad avere nella prima parte el match anche sedici punti di vantaggio. La squadra di Baggiani chiude così settima la prima parte della stagione,