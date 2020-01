Valdarnesi di serie C gold e silver in campo per la prima giornata di ritorno

di Michele Bossini

Inizio della seconda parte di stagione in trasferta per Synergy, Fides Montevarchi e Galli Terranuova



Foto di Leonardo Carrai dalla pagina facebok della Synergy

Le valdarnesi impegnate nei campionati di serie C saranno sul parquet domenica, con palla a due alle 18, per la prima giornata di ritorno.

Nel torneo di serie C gold, la Synergy è attesa da una sfida sulla carta molto difficile e per la quale i valdarnesi non godono dei favori del pronostico come quella in casa della Virtus Siena seconda in classifica. Nello stesso campionato una gara esterna da prendere con le molle attende la Fides Montevarchi, di scena al Palamacchia di Livorno contro una Pielle in lotta per un posto nei play-off.

La prima di ritorno in serie C silver porterà il Galli Terranuova a Grosseto, dove i valdarnesi cercheranno di riscattare la sconfitta delle partita di andata e iniziare con il piede giusto la seconda parte della stagione.