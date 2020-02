Valdarnesi di Prima categoria, solo un pareggio e tre sconfitte

di Michele Bossini

Un punto per il Vaggio Piandiscò, al tappeto Ambra, Ideal Club Incisa e Fulgor Castelfranco





Ancora una brutta giornata per le valdarnesi che prendono parte al campionato di Prima categoria, dato che non sono riuscite a fare meglio di un pareggio e tre sconfitte.

A conquistare il pareggio per 2-2 in casa del Cubino è stato il Vaggio Piandiscò (le reti di Marsili e Neri), coi valdarnesi sempre ultimi in classfica ma non più da soli. Sconfitta pesante per 4-1 a Settignano quella dell'Ambra, che scivola verso la zona play-out dove torna l'Ideal Club Incisa dopo avere perso 0-1 con l'Affrico. Sconfitta casalinga anche per la Fulgor Castelfranco superata per 1-2 dal Firenze Sud.