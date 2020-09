Valdarnesi di Eccellenza e Promozione, il girone è servito

di Michele Bossini

Valdarno Football Club, Terranuova Traiana, Rignanese Bucinese e Castelnuovese hanno consoscuto le loro avversarie





Nel pomeriggio di oggi il Comitato regionla ha reso notala composizioe dei gironi per i campionati di Eccellenza e Promozione 2020-2021.

Per quello che riguarda l'Eccellenza, Valdarno Football Club e Terranuova Traiana sono state inserite nel girone C (a dodici partecipanti) con squadre aretine, fiorentine e senesi, nello specifico, Baldaccio Bruni, Antella, Chiantigiana, Firenze Ovest, Foiano, Fortis Juventus, Lastrigiana, Signa, Pontassieve e Porta Romana.

Le valdarnesi di Promozione sono state divise fra girone C e girone D, entrambi a tredisci squadre. In un girone C composto squadre della provincia di Firenze, la Rignanese troverà sul suo cammino Dicomano, Athletic Calenzano, Audace Galluzzo, Audax Rufina, Centro storico Lebowski, Gallianese, Lanciotto, Luco, Montespertoli, Rondinella, San Piero a Sieve e Sestese. Girone D aretino-senese per Bucinese e Castelnuovese, che si misureranno con Alberoro, Casentino Academy, Castiglionese, Chiusi, Cortona Camucia, Lucignano, Montagnano, Montalcino, Pratovecchio Stia, Pienza e San Quirico.