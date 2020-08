Valdarnesi di Eccellenza e Promozione, c'è attesa per conoscere la composizione dei gironi

di Michele Bossini

In attesa di comunicazioni ufficiali, si possono fare delle ipotesi





Ancora non c'è una data certa nella quale sarà resa nota la composizione dei gironi dei campionati di Eccellenza e Promozione anche perchè prima ci sarà da aspettare che siano svelati quelli di serie D (indicativamente entro la prima settimana di settembre), tuttavia si possono azzardare delle previsioni.

L'Eccellenza, in via del tutto eccezionale e solo per questa stagione, sarà articolata in tre gironi da 12 squadre ciascuno e, secondo le ipotesi del sito almanaccocalciotoscano.it, le due valdarnesi, ossia Terranuova Traiana e Valdarno Football Club, potrebbero finire in un ragguppamento con Antella, Fortis Juventus, Porta Romana, Lastrigiana, Signa, Firenze Ovest, Pontassieve, Baldaccio Bruni, Foiano e Sinalunghese, sempre che questa non venga ripescata in serie D.

Sempre secondo le ipotesi di almanaccocalciotoscano.it, le tre vadarnesi di Promozione (campionato a quattro gironi) verrebbero invece separate: la Rignanese potrebbe finire in un raggruppamento tutto fiorentino (avversarie Dicomano, Calenzano, Audace Galluzzo, Audax Rufina, Centro storico Lebowski, Gallianese, Lanciotto, Luco, Montelupo, Montespertoli, Rondinella, San Piero a Sieve e Sestese) mentre Bucinese e Castelnuovese verrebbero inserite in girone composto da squadre aretine e senesi (sul loro cammino Academy Casentino, Alberoro, Asta, Castiglionese, Cortona Camucia, Lucignano, Montagnano, Pratovecchio Stia, Chiusi, Mazzola Valdarbia, Montalcino, San Quirico).