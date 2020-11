Vagone merci carico di cartone in fiamme vicino alla stazione di Laterina

di Glenda Venturini

Sul posto, dalla scorsa notte, sono all'opera i Vigili del fuoco di Montevarchi e quelli di Arezzo, per riuscire a domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area





Fiamme e fumo, nella notte, nei pressi della stazione ferroviaria di Laterina. Un grosso incendio è divampato infatti dall'interno di un vagone merci, carico di cartone compattato. Il fuoco lo ha presto avvolto completamente.

Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Montevarchi e quelli di Arezzo, per le complesse operazioni di spegnimento, che hanno richiesto diverse ore di lavoro. L'intervento prosegue anche in mattinata in particolare per la bonifica e la messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale di Rfi. Da chiarire al momento le cause che hanno originato l'incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.