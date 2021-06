Vaccino in farmacia per gli over 60, alla Comunale 1 già possibile prenotarsi

di Glenda Venturini

La vaccinazione in farmacia è destinata alle persone che hanno tra 60 e 79 anni, il siero è J&J a dose unica





Da venerdì scorso la Farmacia Comunale 1 di Montevarchi, situata in via Cataliotti, effettua i vaccini anti-covid alle persone over 60: il servizio, previsto da un protocollo messo in atto dalla Regione Toscana, vede la farmacia comunale tra le prime ad attivare la vaccinazione che, in questo caso, è con il siero Johnson&Johnson, senza necessità di richiamo.

"Dopo settimane di lavoro - ha detto il sindaco Silvia Chiassai Martini - siamo riusciti ad aggiungere un nuovo importante servizio presso la Farmacia Comunale 1: sarà possibile vaccinarsi semplicemente prenotando telefonicamente, la vaccinazione è con J&J, che è a dose unica, ed è destinata alle persone tra 60 e 79 anni. Ringrazio particolarmente l'Amministratore, il Direttore e tutti i farmacisti che hanno accolto la mia richiesta di attivare questo servizio per essere sempre in prima linea sulla lotta al covid".